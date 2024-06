Bujtor István filmjeiben a szintén tószerető és a Balatonnál nyaraló Zenthe Ferenc rendszeresen szerepet kapott. A Tenkes kapitánya így nyilatkozott a tóról és a vitorlázásról: „Szeretem a vizet. A nagy vizet, a Balatont is. De már harmadik esztendeje nem vitorlázom, már túl sok a tűző nap nekem odakint. Pedig nyertünk is versenyt a Nausikával – a fiam a kapitánya, én csak mancsaftoltam neki... Bujtor István jó barátom könnyed nyári – a Balatonnak külföldön is szép hírverést csináló – krimijeiben talán ezért is kaptam szerepet.”

A felsorolt színészeken kívül a tó szerelmese volt Básti Lajos, aki ráadásul Keszthelyen született, majd a családnak Szigligeten lett nyaralója, szőlője. Sőt mi több: első felesége, Ferrari Violetta kezét is a Balatonban kérte meg. A korabeli újságok sokszor hírt adtak a nyaraló színészekről és olykor a meglepő eseményekről. 1948 nyarán a következőket jegyezte le Kristóf Károly újságíró: „Az utasok bámulnak egy hölgyet. Majom van a kezén. Darmora, a londoni magyar táncművésznő, aki elhozta a Balatonra Rió nevű, szelíd majmát. A majom tizennyolc éves. Szürke hályog van a szemén, de azért vidáman ugrál és ropogtatja a zöldpaprikát. Beérünk a siófoki öbölbe. Ketten horgásznak: Baló Elemér és Ottó Klemperer... A kikötőben ismerős arcok: Básti Lajos, Rajczy Lajos, Tőkés Anna és Ferrari Violetta. Básti vadászatra készül, vadkacsára megy és kölcsönkéri Mackó nevű kutyámat...”

A Balatonon nyaraló, a tóval elköteleződő színészek sora folytatható, hiszen Ungváry László Szántódot szerette és ott horgászott sokat, Koós János a Koóstoló nevű hajóján szelte egykoron a Balaton habjait, Szerednyey Bélának pedig a mai napig két szerelme van: a színház és a Balaton.