Idén újra csatlakozik a múzeumi társadalom és a múzeumokat szerető közönség legnagyobb rendezvényéhez a Herendi Porcelánmúzeum: június 22-én, szombaton 17 órakor nem záródnak a Herendi Porcelánmúzeum kapui, épp ellenkezőleg, még szélesebbre tárulnak. 17-21.30 óra között a Múzeum grátisz látogatható. 18.00, 19.00 és 20.00 órakor ingyenes tárlatvezetések is indulnak az állandó kiállításunkban, melyek közül az egyiket a Múzeum vezetője fogja tartani. A gyerekeket és a gyermeklelkű felnőtteket 17.30, 18.30, 19.30 és 20.30-kor arcfestés és csillámtetoválás várja, és egész este részt vehetnek egy izgalmas nyomozós játékban, melynek megfejtői különleges ajándékban részesülhetnek. Természetesen időszakos kiállítás is várja a látogatókat, sőt a belső, virágos díszudvar is látogatható lesz e különleges estén. Olyannyira, hogy sötétedés után minden vendég kap egy-egy mécsest, mellyel Szent Iván tüzét imitálják és együtt hangulatfényekbe öltöztetik a csodálatos belső udvart.