Május 28.

Buck előtt Nick Hornby ment néhány napig, a Hogy legyünk jók? című regénye. Remek szórakozás. Hornby a Fociláz óta (1992), ami minden idők legjobb focikönyve Tandori Nagy gombfocikönyve mellett, megkerülhetetlen. Ezt a kultikus státuszt sikerült felülmúlnia a Pop, csajok, satöbbivel, és mostanáig úgy véltem, az volt a csúcs, onnan kell szépen leballagni fáradt serpák társaságában. De most már egyáltalán nem vagyok biztos ebben sem. Az először 2001-ben megjelent Hogy legyünk jók? nálam mindent visz az egyébként tényleg rendkívül gazdag életműből, beleértve az Egy fiúrólt is. Bergman óta nem olvastam ennyire pontos diagnózist házasságról és válásközeli állapotról. De amíg Bergmannál az ember legszívesebben eldobná a Volvo kulcsát, már amennyiben lenne neki olyan, Hornbyval együtt röhögünk magunkon. Ugyanakkor elég félelmetes, hogy a huszadik század végi Angliában miként jelent meg az a fajta középosztálybeli jóemberkedés és lelkiismeret-furdalás, ami aztán oda vezetett, amiben most vagyunk. Illetve vannak ők.

Hornby humora szarkasztikus, de öngyűlölet nélküli. Valószínűleg ettől is ellenállhatatlan. A történetet egy nő meséli egyes szám első személyben és jelen időben, tehát gondolhatnánk azt is, hogy Hornby egyfajta Flaubert, azaz mindjárt Bovaryné, de ettől azért megkímél minket. A nő mindenesetre megcsalja a férjét, mert nem bírja már a (mit is?) húsz évet talán, meg a gyereknyűgöt, és az élet is kegyetlen, bár az anyagi biztonság azért garantált, szóval nagy a baj. Ami aztán tetéződik, amikor megjelenik az életükben egy DJ JóHír nevű hitgyógyító, azaz nevéből adódóan egyfajta legeslegújabbkori evangélista, viszont ugyanakkor (lássuk be) egy idióta. És történik mindez a szürrealitás ingoványos talaján.