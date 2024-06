Az elmúlt öt évben az Anna–Joachim-programban részt vevő házaspárok körülbelül felénél született gyermek. Ám a tanácsadó szakpszichológus nem csupán ezt tartja sikernek, hanem azt is, ha a segítségükkel megmenekül egy házasság, egy pár elindul az örökbefogadás felé vezető úton, vagy egy csoport valódi közösséggé alakul, és tagjai évekig segítik egymást.

A program szakemberei ugyanakkor a társadalmat is igyekeznek érzékenyíteni, hogy a nehezített gyermekvállalás – amely Magyarországon minden ötödik-hatodik párt érint – ne legyen tabutéma. 2023 szeptemberében elindították az Ajándék című podcastot, a Youtube-on pedig már az összes része látható az Együtt fölfelé című, Tarjányi Krisztina Irma által rendezett, rövidfilmekből álló sorozatnak. Utóbbi egy harmincas éveik végén járó házaspár sorsát követi nyomon az esküvőtől kezdve az első sikertelen próbálkozásokon, a hosszas orvosi kivizsgálásokon, az érzelmi mélypontokon át az ismerősöktől, rokonoktól érkező jó szándékú, ám a meddőséggel küzdő pár számára fájdalmas kérdésekig, tanácsokig. A film ugyanakkor nemcsak a nehézségeket mutatja be, hanem megnyugvást hozó, támogató gondolatokat is ébreszt.

A program az elmúlt öt évben folyamatosan fejlődött: létrejöttek az Ajtó (Anna–Joachim Támogató) nevű önsegítő csoportok, 2022 nyarán megnyitott a Párkonzultációs Centrum, ma pedig már csoportok indulnak olyan házaspároknak is, akik korábban bekapcsolódtak a Anna–Joachim-programba, végül pedig az örökbefogadás útját választották, valamint olyan résztvevőknek is, akiknek a program óta gyermekük született. A szakemberek minden év őszén szakmai konferenciát szerveznek a meddőséggel küzdő párok pszichológiai, lelkigondozói támogatása, a prevenció, a helyreállító orvoslás lehetőségeiről.