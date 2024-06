– A forró időjárás nemcsak az emberek, hanem négylábú barátaink számára is komoly kockázatokat rejt. A hőguta és a kiszáradás egészségügyi problémákat okozhat a kutyáknál, melyek akár életveszélyesek is lehetnek – írta közleményében a kormánybiztos a társállatok világnapja és a hőségriadó kapcsán.

Vigyázzunk az állatokra, hőségriadó van! Fotó: Illusztráció Kovács Erika

Közölte továbbá, a nyári forróságban a kutyák hőszabályozása kevésbé hatékony, mint az embereké, mivel nem izzadnak a bőrükön keresztül, hanem lihegéssel próbálnak hűsölni, ami azonban csak korlátozott mértékben segít. A hőguta veszélye akkor is fennállhat, ha kedvencünk bár árnyékos helyen van, azonban a levegő fülledt. Ezenkívül a kiszáradás is komoly kockázatot jelent, különösen akkor, ha nem biztosítunk számukra elegendő friss vizet, ami különösen fontos a forró napokon. A forró aszfalt és homok pedig könnyen megégetheti a kutyák mancsait, ami fájdalmas sérüléseket okozhat. A hőség tehát súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet pillanatok alatt, ezért a nyári hónapokban különösen fontos az odafigyelés és a megelőzés. A kormánybiztos azt is javasolta, hogy biztosítsunk árnyékos helyet, ahol jár a levegő, valamint friss vizet kedvenceink számára, kerüljük a sétákat a legmelegebb órákban, és védjük a mancsukat a forró felületektől. Soha ne hagyjuk őket autóban, hiszen a lezárt autókban a hőmérséklet percek alatt életveszélyesen magasra emelkedhet, ami súlyos egészségkárosodást vagy akár halált is okozhat. Az állatok biztonságának és jóllétének biztosítása minden gazdi felelőssége, és elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk ezzel a fontos kötelességgel.

– A társállatok világnapja kiváló alkalom arra, hogy emlékeztessük magunkat és egymást társállataink megfelelő gondozásának fontosságára – hangsúlyozta Ovádi Péter kormánybiztos. Hozzátette: tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy kedvenceink biztonságban élvezhessék a nyári hónapokat is. Ez a nap is egy emlékeztető arra, hogy a gondoskodás és a szeretet mindennapjaink része kell legyen, hogy kedvenceink is boldog és egészséges életet élhessenek.