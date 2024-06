Sokszor írtunk már róla, egyre nehezebb a parkolás a városban, annak ellenére, hogy a városvezetés megtett mindent az utóbbi időben, hogy újabb parkolókat alakítsanak ki. Valószínű, a jövőben is gondolkodnak ezen, hiszen parkolni muszáj. Viszont arról is nyilatkozott korábban a város vezetése, hogy bizony évente cirka ezer darabbal nő a személygépkocsik mennyisége a városban. Ezért is bosszantó, hogy – még ha nem is a központban, „csak” egy lakótelepen, de – ez a kocsi (a fotón a bal oldali) bizony szabálytalanul állt meg. Rögtön két helyet is elfoglalt. A jobb oldali autó szabályosan, a járdaszegély mellett áll.

Parkolni így a legkönnyebb. De hány helyet foglalsz el?

Fotó: Benkő Péter/Napló

Felhívtuk már a figyelmet több alkalommal a szabályos megállásra, parkolásra, arra, hogy figyeljünk sokkal jobban oda egymásra mi, autósok! Tegyük ezt ne csupán vezetés közben, de gondoljunk másokra is, mielőtt megállunk a kocsival. Hogyan tesszük azt, szabályos-e, és nem okozunk-e megállásunkkal másoknak bosszúságot.