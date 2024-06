Az öreg madarak egész felsőteste, homloka, fejteteje, háta és farka földbarna, szürkés árnyalatokkal. A hasa oldala a toroktól az alsó farokfedőkig fehér, a mellén egy széles, barna harántsáv látható.

A legapróbb termetű fecskefaj a parti fecske

Fotó: ifj. Vasuta Gábor

Hazánk nagyobb vizei mentén a leszakadó partoldalakon telepesen fészkel, de költ homokbányákban is. Legnagyobb telepei a Felső-Tiszánál találhatók. Sokszor más fajokkal is vegyes telepet alkot, költőüregeit albérlőként a verebek is gyakran elfoglalják. Fél métertől másfél méterig terjedhet az alagút hossza, ennek végén egy költőüreget bélel ki növényi szálakkal, apró gyökerekkel, madártollal. A fészeküreget több éven át megtartja. Piciny, hófehér tojásainak a száma 5-6, melyeken mindkét szülő kotlik. A fiókák két hét alatt kelnek ki, kezdetben a költőüregben vannak, mikor már tollasak, a bejáratnál várják az eleséggel érkező szülőket. Mind a két szülő etet. A fiókák 18-20 napos korukban hagyják el a fészeküreget.

Fotó: ifj. Vasuta Gábor

Levéltetvekkel, szárnyas hangyákkal, apró légyfajokkal, a Tisza mentén kérészekkel táplálkozik. Vonuló madár, a telet Afrikában, a Szaharától délre eső területeken tölti. Áprilisban érkezik hozzánk, és augusztusban vonul el. Hazánkban védett madárfaj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.