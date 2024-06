A fellépők nevében Halápi Katinka művészeti vezető mondott köszöntőt a gálaműsor programjának ismertetésével együtt. Az előadás első felében Walt Disney-musicalek zenéi csendültek fel, a második részben pedig az idén tavasszal bemutatott János vitéz című daljáték szerzeményei hangzottak el a Tamási Áron Művelődési Központ színpadán. A számok végén felharsanó taps a közönség elismerését tolmácsolta a Tapolcai Musical Színpad gálaműsorában fellépők számára.

Remek hangulatú gálaműsorral ajándékozta meg a tapolcai közönséget szombaton a Tapolcai Musical színpad

Fotó: Szijártó János / Napló

Idén áprilisban Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékát mutatta be a Tapolcai Musical Színpad a Batsányi Táncegyüttessel együtt, ám az együttes több mint két évtizedes működése során szinte megszámlálhatatlan alkalommal lépett színpadra, és rengeteg zenés produkcióval ajándékozták meg a zenekedvelő közönséget Tapolcán és számos más helyen. A József, az álomfejtő, az Erdélyben is bemutatott István, a király, a Valahol Európában, a Hotel Menthol, a Grease, az 56-os eseményekre épülő Apám naplója, az Egri csillagok, A padlás, a Mesevilág, a Légy jó mindhalálig! ma is fontos mérföldkőként említhető a társulat életében, ám A dzsungel könyve, a Hyppolit, a lakáj és a tavaly nagy sikerrel bemutatott Abigél esetében ugyanez a helyzet. A társulat ennyi év után is él és virul, s ha Halápiné Kálmán Katalin együttesvezetőn múlik, akkor ez a jövőben még sokáig így marad.