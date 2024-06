– Idén jó erős mezőny gyűlt össze, szépek a lányok. Most olyan alverseny volt, melyen smink és frizura nélkül jelentek meg, így lehetett látni, hogy természetesen mennyire szépek, mondta Rogán-Gaál Cecília. – Elbúcsúzunk öt lánytól a 21-ből. Olyan győztest keresünk, aki magabiztos, van személyisége, ugyanakkor alázatos, akivel könnyű együtt dolgozni és a világversenyen méltón képviseli Magyarországot – fogalmazott Sarka Kata. Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, a zsűri egyik tagja kérdésünkre kiemelte, a személyiség és a mozgás összhangja a legfontosabb a számára. Hozzátette, azt figyeli, hogyan látszódik az egyediség, a személyiség a sok sztenderd mögött. A művész tapasztalata szerint a belbecs világszerte egyre fontosabb, amit nagyon szimpatikusnak tart. A verseny zsűrijének elnöke Jákob Zoltán üzletember, az ítészek között helyet foglalt mások mellett a két versenyigazgató, Debreczeni Zita modell, Hajas László mesterfodrász is. Az egyik versenyző, Lárencz Júlia lapunknak elmondta, Szegedről érkezett, és amiatt jelentkezett, hogy felhívja a figyelmet a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekre, akikről filmet is készített. A füredi sajtónapon a lányok bemutatták kreativitásukat, tehetségüket, így volt, aki táncolt, verset mondott, zenélt, más képzőművészeti, illetve tánctudását csillogtatta meg.

A Magyarország Szépe – Miss World Hungary szépségverseny felkészítő táborának sajtónapján a Luxoya Miss Talenten a versenyzők tehetségükről és kreativitásukról adtak tanúbizonyságot Balatonfüreden

Fotó: szervezők

Mint ismert, nyolcadik alkalommal látható az ország legrangosabb szépségversenye a közmédián. A nemzeti döntőt új műsorvezető párosként Rókusfalvy Lili és Kárász Róbert vezeti. A győztes versenyző egy éven át a Miss World Hungary-cím birtokosa lesz és lehetőséget kap hazánk képviseletére a Miss World-világversenyen. Júniusban ismét szépségkirálynőt koronáznak a Magyarország Szépe című műsorban a Dunán. Tíz évvel ezelőtt, 2014-ben volt látható először a közmédia műsorán a Magyarország Szépe – Miss World Hungary. A koronavírus-járvány okozta kényszerszünet után tavaly ismét nagyszabású televíziós show-ban választották meg az ország legszebb lányát, Hacsi Boglárkát. A döntőt a Duna tévé showműsorainak háziasszonya, Rókusfalvy Lili és a képernyőre műsorvezetőként visszatérő Kárász Róbert vezeti. A műsor arca a közösségi médiában a koronáját átadni készülő tavalyi győztes. Hacsi Boglárka rendszeresen bejelentkezik majd a verseny online felületein és kulisszatitkokat is megoszt az érdeklődőkkel. A házigazdák május végén sajtótájékoztatón mutatták be a legszebb huszonegy versenyzőt és ismertették a felkészülés és a műsor menetét. Az élő adásban ezúttal is négyszer vonulnak végig a kifutón a hölgyek: a sportruhás fitt tourban, a magyar tervezők kreációit bemutató kreatív tourban, a lélegzetelállító estélyi tourban és a nemzeti öltözékben.