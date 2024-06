A tájháznak szánt tési épületben egykor a püspöki palotában szolgálók lakhattak, erre az utal, hogy a régi parasztházban a szokásostól eltérő megoldásokat is találtak. Például az ajtó felső részébe beépített színes ablaküvegeket és a belépőt az első helyiségben egy hatalmas cserépkályha látványa fogadja. Nemcsak fűtésre szolgált, egyben kemenceként, sütésre és füstölőként is használhatták. Mostanában a gyerekek kipróbálhatják, hányan férnek bele. S meg kell jegyeznünk, hogy az átlagos magasságú embernek is meg kell hajtaniuk a fejüket a tési tájház ajtajainál. Más látnivaló is akad persze és hangsúlyoznunk kell, hogy nagy része önkéntes munkák, a helyiek közreműködésének eredménye. Többen felajánlásként adományoztak olyan tárgyakat, amivel be lehet rendezni a tájházat. Így került oda például egy egykori suszter, cipész felszerelése, szép eszközei. A tulipános kerítés kialakítása is széleskörű összefogásnak köszönhető.

Lippert Ferenc

Fotó: Rimányi Zita/Napló



Ugyan még nem nyílt meg a tési tájház, de már több helyiségét elkezdték berendezni és a parasztház mellett álló, egykori műhelyépület lett a fogadóépület, ami segít olyankor, ha az udvaron, a kertben közösségi rendezvényt tartanak, emeletén akár meg is szállhatnak majd vendégek. Koncerteket, néptáncműsorokat szintén szeretnének itt szervezni. Több műfaj kedvelőit idecsábítanak az elkövetkezőkben, hogy egy kicsit azok is belekóstoljanak néphagyományainkba, akik kevésbé foglalkoznak vele. S a legfontosabbnak azt tartja Lippert Ferenc, hogy ne csak őrizzük, ápoljuk hagyományainkat, hanem éljük meg, alakítsuk tovább mi is azokat, ahogy eleink tették. Ezért azt is szeretnék megoldani, hogy a tájházban minél több berendezést, viseletet, eszközt ki is lehessen majd próbálni, fel lehessen próbálni. Podcastünkben erről és még más részletekről is beszélt interjúalanyunk.