A tájékoztatás szerint Magyarországon 2023-ban 283 természetes fürdővizet tartottak nyilván, ezek közül 177 kapott kiváló, 52 jó és 10 tűrhető minősítést.

Kifogásolt kategóriába 6 strand (a dunakeszi Duna-parti strand; a gárdonyi Tini Strand; a makói Maros Kalandpart; a nyíregyházi Sóstó Tófürdő; a soltvadkerti Vadkerti tófürdő és a zalaegerszegi Gébárti-tó strand) került.

Az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavaink - a Balaton, a Tisza-tó, a Velencei-tó - mellett található természetes fürdőhelyek többsége továbbra is kiváló besorolású - írták.

Hozzátették: a 28 nem besorolható fürdőhely többsége olyan új strand, amely még nem rendelkezik a minősítéshez szükséges teljes adatsorral, de vizüket szintén folyamatosan ellenőrzik a szakemberek.

Közölték: az Európai Unió jelentése szerint a tagállamok, valamint Albánia és Svájc mintegy 22 ezer fürdőhelyének vízminősége 85,4 százalékban kiváló. A tengervizek és a hidegebb édesvizek minősége továbbra is kedvezőbb a melegebb álló- és folyóvizekhez viszonyítva; a kedvelt nyári úticélok, például Horvátország, Görögország, Ciprus és Bulgária tengerpartjai, valamint Ausztria szabadvizei legalább 94 százalékban kiváló minősítést kaptak 2023-ban.

Ismertetésük szerint a kijelölt természetes fürdőhelyeket az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok legalább évi négy alkalommal ellenőrzik, egyszer a fürdési idény előtt, majd a szezon során havonta legalább egyszer. A vízmintavétel mellett a helyszínen vizsgálják, hogy van-e a fürdőhelyen látható szennyezés, például kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi, egyéb hulladék vagy intenzív hínárosodás. A sekélyebb, könnyen felmelegedő állóvizekben a vízvirágzásnak nevezett cianobaktérium burjánzás jeleit - a víz elszíneződését, habzását - is követik.

A természetes fürdővíz minősítése a szennyvíz eredetű baktériumok száma alapján történik, négy év legalább 16 eredménye alapján. Az értékelés a vízminőség ingadozását is figyelembe veszi, így megállapítható, hogy mekkora a szennyezés kockázata.

Az NNGYK felhívta a figyelmet, hogy a fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyeken biztonságos, azonban nem minden esetben lehet elsőre megállapítani, hogy kijelölt fürdőhelyen járunk-e. Vannak olyan helyszínek, ahol a feltételek adottak, mégsem jelöltette ki a terület tulajdonosa, és a szükséges vízvizsgálatokat sem végzik el. A kifogásolt, vagy a nem ellenőrzött vízminőségű fürdőhelyeken a fürdőzők elsősorban hányással, hasmenéssel járó megbetegedésnek, szem- vagy fülgyulladás kockázatának vannak kitéve.