Június 4.

Trianon.

Június 5.

Özönvízszerű esők, nem egy, nem kettő. Mivel nálunk Istennek hála nem kísérte egyiket sem vihar, jég és egyebek, inkább örülünk, Vincent. A föld képes volt befogadni, a kút jókedvű, a tárolók megteltek, csupán a cserepekben itt-ott megjelenő pangó víz ügyében kellett résen lenni. Egyben és ugyanakkor a konyha elkezdett emlékeztetni a hajdanvolt Nagykőrösi Konzervgyár egyik melléküzemágára. A feldolgozóiparban betöltött kicsiny, ám számunkra felettébb fontos szerepünk főpróbája idén a szokásosnál előbb kezdődött, az átélés intenzitása pedig minden eddiginél erősebbnek bizonyult. A kamillát az eper követte (olcsóbb, mint tavaly volt, és a saját termés is a háromszorosa az előző évinek, miután egy magam számára is váratlan húzással tavasszal áttelepítettem az egész társaságot), a megbolondult rózsákkal, rozmaringokkal és mentákkal párhuzamosan. Mindenhol üvegek, dobozok, röpködő dugók, szörpök és lekvárok, leírhatatlan illatfelhő, néha éjjel is felkelek inhalálni. És hol van még a főszezon a szépen combosodó padlizsánokkal, bazsalikomokkal, paprikákkal, valamint a tudatos ültetésen túl, mindenhol lesben álló paradicsomokkal. Édenkert, tündérkert, minden kert.

Ám mivel a Jó nem létezhet a Rossz nélkül, állítsunk emléket néhány – némi szünet után visszatérő – kellemetlen vendégnek is. Tavaly úgy-ahogy megúsztuk a spanyol csigák invázióját, és kevesebb volt a parlagfű is. Utóbbit húzgáljuk és kaszálom, de a küzdelem elég egyenlőtlen, főleg, mivel a szomszédban néha nyaraló tulajdonos soha nem termő gyümölcsösében lombkoronáig ér a gaz. Értem én a „természetes kertet” meg a többit, de én azért meghúznám a határt a golfpálya és a kullancstanya között. Méghozzá pont itt.

Az előbbiekkel kapcsolatban ismét felmerült az indiai futókacsa beszerzésének gondolata, mivel sózva még rosszabbul néznek ki, mint sótlanul. Már amennyiben ez egyáltalán lehetséges. De hess, félre, térjünk vissza mondjuk a meditációs bázisként is szolgáló csüngő jázminok közé. Vagy tartsunk szemlét az örvendetesen szaporodó állatsereglet fölött. A törzsállomány jelenleg egy kutyából, két macskából, megszámlálhatatlan, folyamatosan koncertező énekesmadárból, egy, a szalmabálák között otthonra lelő fácán házaspárból (Kokas és Leveske) és az immáron öt tagot számláló, a kert aljában lakó, folyamatosan viháncoló őzkolóniából áll. Hogy a föld alatt mi megy, arról csak akkor támadnak halvány sejtéseim, amikor a csehszlovák rajzfilmgyártásnak köszönhetően kissé „túlárazott" vakond felbukkan a veteményesben. Folytatom a jó karmapontok gyűjtögetését, és leteszem a lapátot.