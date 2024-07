Az első Inota Fesztivált tavaly csaknem húszezer látogató kereste fel, így a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik legsikeresebb eseményének bizonyult – hangsúlyozta a fővárosban a Turbina Kulturális Központban tartott tájékoztatón Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója. Természetes, hogy a szervezők (NVC Budapest és a Centrum Production) a folytatás mellett döntöttek, s az idén immár másodszor térnek vissza a különleges vonzású helyszínre, ahová szívesen érkeznek a hazai és külföldi kortárs művészek is. Katona Csaba, Várpalota alpolgármestere szerint fölösleges volt a kezdeti aggodalom, hogy a szocialista ipar egykori fellegvára, ahová naponta ezren jártak dolgozni, „rozsdaövezetté” válva, kulturális térként vonzó lesz-e a mai fiatalok számára. Ez ma már nem kétséges, hiszen telt házas volt a júliusi rendezvény is, tette hozzá. Ezt megerősítette Hutvágner István, a 15 hektáros terület tulajdonosa, aki elmondta: elképzeléseik szerint nemcsak szezonális, hanem egész évben működő rendezvényközpontot szeretnének Inotán kialakítani, amely kombinálható lenne magas színvonalú ipari tevékenységgel is.

Fotó: Bódis Krisztián

Az idei nyár végi fesztiválon a vizualitás lesz a középpontban, emelte ki Besnyő Dániel fényművész, az Inota-projekt egyik kurátora. Az Inota Focus: Radiance nevű program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg, neves hazai és nemzetközi alkotók mutatkoznak be a különleges helyszín ihlette installációikkal. Kálmán Mátyás filmművészeti kurátor beszámolt arról, hogy tizenöt alkotás lesz látható a különböző helyszíneken. A Hollandiából érkező Helen Blanken Heliotrope című installációját például a Nap felé forduló, burjánzó növények ihlették, a barcelonai Mareo a hűtőtornyok belsejét béleli ki vakító misztikumával, a szlovákiai Ausgang Studio az evolúció magasabb rendű formájával idézi meg a nem túl távoli jövőt. A hazai alkotók sem maradnak le, meglepő és esetenként monumentális installációkkal jelentkezik Battha Gáspár, Nagy András László és a Mumush Electric Team, valamint a Lightspray Visual.