A rendezők szombati közleménye kiemelte, mintegy 150 vitorlás jelöli ki az úszófolyosót, így aki elfárad, akár a Balaton közepén is megkapaszkodhat. Ezúttal is két táv közül választhatnak az úszók: a hagyományos, 5,2 kilométeres Révfülöp és Balatonboglár közötti táv mellett lehetőség van a 2,6 kilométeres féltáv teljesítésére, ennek a futamnak a résztvevői a déli partról indulnak és oda is érkeznek. Sőt, 2021 óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Balaton-áthúzás, vagyis SUP-pal is át lehet szelni a tavat.

"Úgy látom, hogy idén is elérjük a létszámlimitet" - jelentette ki Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője. "Továbbra is az 5,2 kilométeres úszás a legnépszerűbb, de elképesztő ütemben emelkedik a SUP-pal próbálkozók száma, szinte biztosan túlszárnyaljuk majd a tavalyi rekordot. Ahogy az elmúlt 45 évben mindig, idén is a résztvevők biztonsága a legfontosabb, csak megfelelő időjárási körülmények között indítjuk el a versenyt július 20-án."

A Balaton-átúszás kifejezetten amatőr- és hobbiúszóknak szóló nyíltvízi szabadidősport-esemény, az átlagos úszóidő 3 óra. Az 5,2 km-t úszók 75 százaléka 2 óra 45 perc és 3 óra 10 perc közötti idősávban ér célba. Az 57 perces férfi pályacsúcsot Rasovszky Kristóf úszta 2020-ban, az 1:00:58 órás női legjobb időt Risztov Éva jegyzi 2016-ból.

Az első átúszást 1979-ben rendezték - volt néhány év, amikor elmaradt a rossz idő miatt -, s azóta összesen több mint 220 ezren úszták át a Balatont. A biztonság érdekében létszámlimitet határoznak meg a szervezők, maximum 12 ezer résztvevő indulhat.

A megrendezésről az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumával és a Balatoni Vízirendészettel történő egyeztetést követően, az esemény előtt két nappal - július 18-án délben - adnak tájékoztatást a rendezők. Az esetleges rossz időjárás miatti tartaléknapok: július 21., 27. és 28., illetve augusztus 3., 4., 10. és 11.