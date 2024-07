A kajdacsi dinnye nem kicsi. Kovács Istvánék farmján az első szedésnél nyolc kiló alatt nem volt egy sem. Most se nagyon vannak, talán néhány kisebb lehet. Nem titkolja, egyeseknél a dinnye lassan már élvezeti cikknek számít, akkor vesznek, ha marad rá. Egyébként amikor a magyar dinnye megjelenik a piacon, akkor 600 forint körül mozog kilója. Majd lejjebb megy 500-ra, jelenleg pedig 400 forint.

Nem csoda az sem, hogy az is "betesz" a dinnyének, hogy nincs eső. Meséli, hogy szétsütötte a nap, és ha nem kap nedvességet, akkor tönkremegy.

– Öntözöm, de sok a munka, nagy a költség. Csepegtető szalaggal és talajtakaró fóliával óvjuk, amivel nem párolog el a víz, hasznosul szinte mind – magyarázza Kovács István. – Önmagában ez is kevés, mert a növénynek kellene a pára is. A legnagyobb baj most az, hogy éjszaka is 25 Celsius-fok van, nappal meg közel 38. Ellenben éjszaka 18 kellene, napközben meg 30-32.

Közben jönnek-mennek a vevők, mindenkihez van egy jó szava, tanácsa Istvánnak. Az is például, hogy ha valaki fél dinnyét visz, akkor egyértelműen hűtőben tárolja. Ha egészben viszi el a dinnyét, akkor, ha teheti, mindenképpen valamilyen hűvös helyen, a földön, ahol nem éri a nap.

És a kopogtatás, az ér valamit?

És a kopogtatás, az ér valamit? – kérdezem. – A földön mindnek egyforma hangja van, ellenben itt az asztalon – mutatja. – Próbálja csak ki: amíg a deszkán van, más hangja van a második sornak – biztat, és valóban. – Meg lehet mondani azt, hogy ennek tök tömör a belseje, nincs semmi íze, mert olyan üveges hangja van. Ha kisebbek vannak, akkor picit könnyebb. Amelyiknek mélyebb a hangja kopogtatáskor, az a kásás. De mi van a régi idők lékelésével, ami után egy falatot is megízlelve lehetett meggyőződni a fentiekről? – Most már nem nagyon lehet. Ráadásul akadtak olyan vevők, akik több dinnyét is meglékeltettek, de nem vitték el, ezért nem is csoda, hogy a termelők örültek neki, hogy nem kell lékelni – mondja az őstermelő.