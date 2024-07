Az alacsonyabb rendű állatok – például a rovarok – bár nagy egyedszámban élnek köztünk, méretüknél fogva számtalan veszélynek vannak kitéve. Na meg minden bizonnyal ízletesek is a ragadozók számára, testük fehérjetartalma magas. Muszáj a túlélés érdekében kitalálniuk, mi a legjobb megoldás a rejtőzködésre, de úgy, hogy közben ők is zavartalanul élik életüket.

A túlélés művésze kell legyen a zöld lombszöcske

Fotó: Benkő Péter/Napló

A legkézenfekvőbb a szín. A táplálkozás, szaporodás végett az állat élőhelye adott, ami ilyentájt a fűzöld, illetve a szalmasárga egyvelege. Ugyan, kinek tűnne fel, hogy az ott nem egy épp sárgulóban lévő, de még zöld fűszál, most még fű, holnap már széna? Szerencsére nekünk feltűnt, de csak mert előtte, lépteinket észlelve ugrott-repült egyet (nem hosszútávrepülő bajnok), és új helyén fotózhattuk. Akkor – talán még pihent – ezt megengedte.

De a lényeg, ami a legérdekesebb: ösztönösen olyan helyen szállt le másodszor is a zöld lombszöcske, ahol a fenti színárnyalatok váltakoznak. Akárcsak az ő hátán. Ügyes a túlélőművész, ahogy sok más egyedtársa és más fajok egyedei is. Hiszen pillanatnyi ügyetlenségükért akár életükkel fizetnek.