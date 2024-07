Azt mondták, nemes céllal evezi körbe a Balatont a Duna420 SUP-csapata: az adománygyűjtő túra célja, hogy szervátültetett gyermekeket nevelő, nehéz helyzetbe került családokat támogasson. A Balaton180 Adománygyűjtő SUP-teljesítménytúrát július 12–16. között rendezik meg, együttműködve a Magyar Szervátültetettek Szövetségével. A Duna420 SUP-csapata öt nap alatt evezi körbe a Balatont, és összesen mintegy 180 kilométert tesznek meg. A teljesítménytúra célja elsősorban az, hogy pénzbeli adományokat gyűjtsön olyan családoknak, amelyek transzplantált gyermeket nevelnek, és nehéz élethelyzetbe kerültek. – A támogatott családok egyike két májtranszplantált kisgyermeket nevel, és a házuk tragikus módon leégett. Egy másik háromgyermekes család középső kisfia májátültetésen esett át, s azért kerültek kilátástalan helyzetbe, mert egy gátlástalan vállalkozó elvitte a házfelújítási hitelüket. Szeretnénk segíteni egy állami gondozásból kikerült veseátültetett lánynak, aki önálló életet szeretne kezdeni, valamint egy családnak, ahol mindhárom gyerek genetikai vesebetegséggel küzd. Mindannyiuknak égető szükségük van az odafigyelésre és az anyagi segítségre, és ez csak a jéghegy csúcsa, fogalmazott Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége stratégiai és orvos igazgatója, az esemény egyik szervezője.

Jótékonysági evezéssel gyűjt adományt a rászoruló szervátültetett családok megsegítésére a Duna420 SUP-csapata, mely vármegyénkben felkeresi a balatonfüredi, a csopaki és a révfülöpi strandot is Fotó: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Elmondta azt is, hogy tavaly a Dunát evezték végig, és akkor a sikeres karitatív akcióval 2,4 millió forintot gyűjtöttek. Idén szeretnék megduplázni ezt az összeget, és 4-5 millió forint támogatást gyűjteni a rászorulóknak. A csapat küldetésének érzi a SUP-ozás és a mindennapos mozgás népszerűsítését is. Céljuk, hogy a nyaralás, a strandolás ne csak a passzív pihenésről szóljon, és minél több emberrel sikerüljön megszerettetni az aktív kikapcsolódást, a vízi sportokat. A csapat napi 40 kilométert fog megtenni a Balatonon a teljesítménytúra öt napja során, és közben nem csupán a tó kivételes szépségét mutatja be, hanem a figyelmet is fel akarja hívni a SUP biztonságos használatára. A SUP – amit magyarul állószörfnek vagy állva evezésnek fordíthatunk – könnyen elsajátítható vízi sport, túrázásra, edzésre, jógázásra, versenyzésre egyaránt alkalmas. Biztonságos használata életeket menthet, ezért a Duna420 SUP-csapat tagjai a Balaton180 program négy napján népszerű strandokon tartanak ingyenes gyakorlati oktatást, elsősorban gyerekeknek, az alábbi helyszíneken: július 12. Keszthely, városi strand; július 13. Balatonföldvár, keleti strand; július 15. Csopak és Balatonfüred, július 16. Révfülöp, Szigeti strand.