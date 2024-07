Forrás: SÉF-iskola

Krisztina dicséri az első erdélyi évfolyam résztvevőit, azt mondja, nagyon sok értelmes, okos emberrel találkozott, akikből sütött az akarat, hogy tanulni akarnak. Vonzó volt a cél is, hiszen nemzetközi bizonyítványt, szakmai oklevelet kaptak. A lemorzsolódás is csekélynek bizonyult, az indulók közül hatvanan vizsgáztak le. A szakácsok feladata a menüírással kezdődött, 16-féle, négyfogásos menüsort kellett összeállítaniuk, amelyből egyet el is készítettek, ezt értékelte a vizsgabizottság. A helyszínen, számítógépen kellett megoldani a szakmai és gazdasági kérdésekből álló írásbeli feladatot, valamint mindenkinek be kellett mutatni a gyakorlati helyén végzett munkáról szóló, fotókkal is dokumentált portfóliót. A vizsga egy szállodában zajlott, a konyháján főztek, az éttermében valódi vendégeknek tálaltak.

Óriási öröm, nagy megkönnyebbülés volt a nap eredménye, hiszen a személyes sorsokon túl arról is szó volt, milyen rajtot vesz a SÉF-iskola tanárainak segítségével indult, immár önálló erdélyi vendéglátó szakiskola.