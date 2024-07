A Dexion gyorsan meghatározó szórakozóhellyé fejlődött

Miközben váltották egymást a pop- és tánczenei stílusok, társadalmi változások is formálták a bulizási szokásokat, a Dexion gyorsan meghatározó szórakozóhellyé fejlődött. Pezsgő élet jellemezte, ahol a vendégek gyakran csak szabadulni akartak a múlttól, és egy fényesebb jövő felé néztek: a zene és a diszkó táplálta is ezt a fajta kulturális megújulásukat. A jól táncolható, fülbemászó dalok gondtalan szabadságérzést keltettek bennük. Amíg a fergeteges bulikban az emberek lángra lobbantották a táncparkettet, a hely tudatosan próbált arculatot építeni. A dj-k zöme akkortájt a legnépszerűbb korongokat szólaltatta meg, ám hiába tört előre az eurodance, és tűntek fel új előadók, illetve együttesek, beszélgetőpartnerem nem igazodott a különböző irányzatokhoz. A felkapott slágerek mellett nem az eurodance stílust szólaltatta meg, hanem a ’90-es évek elején újra virágkorát élő rockzenét.

Mindig volt egyfajta egyéniségem, emiatt megosztottam a közönséget, ám akkor is amondó voltam, hogy legyen stílusom, még ha az rossz is. Mert az ember csak a valamilyensége okán válhat kulcsfigurává. A klubokban az akkor divatos dance „vackok” pörögtek, például a 2 Unlimited és a Scooter, ám én nem álltam be a sorba, nem elsősorban a külföldi vendégeket akartam kiszolgálni, inkább a magyaroknak csináltam a bulit. Ez volt az én zenei keményfejűségem.

Ám volt olyan is, hogy egy külföldi csapat teli torokból kiabálta, hogy Red Hot Chili Peppers, majd lejátszottam nekik az Under the Bridge című dalt, amit vastapssal köszöntek meg. A klub körül ezáltal megteremtődött valamiféle atmoszféra, a honfitársaim magukénak érezték a helyet. Általában funkyt, rockot, illetve igényesebb klub- és house-zenét játszottam, nálam gyakran felcsendült Lenny Kravitz, a Guns n’ Roses, a Metallica, az Ugly Kid Joe, a Nirvana, Billy Idol, a Dexionnak ettől lett úgymond zenei egyedisége. Miközben az emberek megkapták a funkyt, azért szólt a Pocsolyába léptem, az Embertelen dal, a Ringasd el magad és az Ezt egy életen át kell játszani is. Abban az időben rajtam kívül senki sem játszotta az említett dalokat, én pedig kvázi újdonságként „rászoktattam” az embereket. Imádtam a Dexiont, 1995-ben, az idény közben mégis eljöttem, mert a hely tulajdonosaival nem sikerült mindkét fél számára előnyös megállapodást kötni. Úgy éreztem, nem becsülnek meg eléggé. Elmentem a siófoki Palace-ba, majd a helyi konkurenciához, ahol hajdanán kezdtem az „ipart”, az almádi Panorámába, de Alsóörsnek mindig helye van a szívemben, kitörölhetetlen az emlékeimből. Az utánam következő rezidensek egy ideig továbbvitték az általam megteremtett zenei alapot, aztán később populárisabb lett a Dexion.