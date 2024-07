Mindkét dízelmozdony az egykori szovjet ipar terméke, ugyanaz a típus, ugyanaz a becenév, „Szergej”, na meg majdnem ugyanaz a fényezésük. Mindkettő retró színekben, formákban pompázik. Némi késéssel ugyan, de szerencsésen elindult a vonat a német személykocsikkal. Pont erre, az indulásra vártak a lelkes vasútbarátok, hogy megörökíthessék a szerelvénnyel együtt a füstfelleget is, amit a nem kevés kocsi megindítása okozott. Ez a „nem kevés” kifejezés valójában csak látszatra volt sok, hiszen az úgynevezett klasszikus „Szergejek” teljesítménye közel 1500 kilowatt, kereken kétezer lóerő, indító vonóerejük 370 kilonewton. Az 1999 és 2007 között remotorizált társaik teljesítménye pontosan háromezer kilowatt.

Tömegek vártak izgatottan minden gép, szerelvény érkezését-indulását, így az M62,194-es dízelmozdonyét is

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az M62-es dízelmozdony ma már nem gyakori a vaspályákon

A sorozat gépei 1965 és 1974 között érkeztek Magyarországra, ma harmincnégy remotorizált példányuk dolgozik különféle feladatoknál, és nagyjából ennyi, de inkább kevesebb az üzemképes klasszik változatú gépek száma is, utóbbihoz a Záhonyban szolgálatot teljesítő, tíz darab széles nyomtávú gépet is hozzászámítjuk, akkor annyival több. Az induláskor a klasszik „Szergejek” még odateszik magukat, megmutatják erejüket, vele együtt a kibocsátást is, mely – környezetvédelem ide vagy oda – a ritka eseményen, a balatoni retró hétvégén talán elnézhető. Idén több ilyen esemény a Balatonnál úgysem lesz.

Egyébként egy másik, a későbbi idők hangulatát bemutató narancsszínű klasszik-”Szergej” is ácsorgott Füreden, az M62,187-es, illetve egy remot társa is megtekinthető volt.