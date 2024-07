Július 10.

Mondhatni sztoikus hangulatba kerültem. Kivételesen nem kell mennem sehová, nem csörög a telefon, senki nem akar semmit. Cserébe úgy nagyjából negyven fok lehet árnyékban. A hajnali munka után beleereszkedem a körülbelül százéves kerti kádba és Marcus Aureliust olvasgatok. Ezek az összetevők és körülmények felelősek a hangulatomért. Na de mi is az a sztoicizmus, már azonkívül, hogy filozófia és persze antik. Csupán egy gondolatkört ragadnék most ki, de az lényegesnek tűnik és a váz fő alkotóelemének egyben. Ennek a gondolatnak értelmében az ember képes szétválasztani a külső dolgokat a belsőktől. Ami a világban történik, arra alig van befolyásunk, de hogy a behatásokra milyen választ adunk, afelett van hatalmunk. Ezért aztán maga a tudás hatalmat ad az embernek önmaga felett, ez a fajta állapot tesz minket emberré és nem utolsósorban felnőtté. A sztoicizmus ráadásul tehát inkább gyakorlati, mint elméleti, ami nem feltétlenül elvárás a filozófiában, viszont hasznos lehet a mindennapokban, annak ellenére, hogy a megjelenése óta eltelt vagy kétezer év. Például, ha ülök abban a kádban és végre lenne egy kis nyugi, de jönnek a rohadék darazsak, akkor felismerhetem azt is, hogyha felhúzom magam, attól azok még jönnek és teljesen feleslegesen borulok ki. De persze felhúzom magam, hogy a világ, benne azokkal a darazsakkal már megint összeesküdött ellenem, ám legalább tudom, hogy a világ egybe van gyúrva, az összes létező élőlénnyel egyetemben. Marcus Aurelius, aki római császár volt, ha jól emlékszem a Krisztus utáni második században, mindezeket nemcsak tudta, hanem le is írta (mínusz darazsak), az Elmélkedéseket pedig nemrég újra kiadták magyarul. Először és legutóbb a gimnáziumi éveim alatt olvastam, de azok már jó régen elrepültek és egyébként is, ha elrobog néhány évtized, kissé másként lát és olvas az ember, ami nem baj, sőt. Ami változatlan maradt, hogy az Elmélkedések nagyon jó mű, noha a szerző nem is szánta kiadásra, inkább egyfajta naplóként tekintett rá, ami viszont a hálás utókort teljesen hidegen hagyta. Hamvas Béla például a következő gondolatát helyezte el az Anthologia Humanában, amit bátran tekinthetünk az emberiség kincseskamrájának. “Milyen szerencsétlen vagyok, hogy ez történt velem! Nem, nem így! Hanem így: boldog vagyok, mert bár ez történt velem, a jövőtől nem félek.”