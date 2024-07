A cseszneki vár tövében húzódik a híres Kőmosó-szurdok. A sziklafalakon, amelyek közreveszik, több kiépített vasalt út, úgynevezett via ferrata található. Ezeken szakképzett vezető segítségével a kezdő sziklamászók is biztonságosan feljuthatnak a meredélyekre, és azokról csodás kilátás nyílik a környékre. Egészen Pannonhalmáig el lehet látni, látszik a főapátság épületének körvonala, és a Bakony szép zöld erdei, vadregényes hegyvonulatai.

Még most is sok síremlék kőtömbje áll az elhunytak emlékét őrizve, néhány pedig alig látszik ki a földből a cseszneki zsidó temetőben, a Kőmosó-szurdok közelében

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Kőmosó felé indulva van egy sétaösvény a jelzett turistaúton, amelyen felszerelés nélkül is ki lehet jutni a sziklafal egy kilátópontjára. Ha erre megyünk, akkor el kell haladnunk a régi zsidó temető mellett. Még most is sok síremlék kőtömbje áll az elhunytak emlékét őrizve, néhány pedig alig látszik ki a földből. Szépséges mementók. Amikor legutóbb erre jártunk, felfedeztünk rajtuk 1850-es és 1937-es halálozási évszámot is. Ez jelzi az időszakot, amikor ide temetkezhettek a helyiek.

A meredek hegyoldalban, ahol a cseszneki zsidó temető található, szinte csak a sziklamászók járnak, és néhány kiránduló

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A feliratok hol magyar, hol német nyelvűek, de mindegyiken láttunk héber nyelvűt is. Ennél több információval nem nagyon tudtak szolgálni csesznekiek se, pedig épp egy arra járó sziklamászó csapat tagjai – akadt, aki épp a vallása miatt – szerettek volna többet megtudni a síremlékek eredetéről, a szeretteikre emlékezők egykori különleges helyszínválasztásáról.