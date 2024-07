A tihanyi Limnológiai Intézetnek mostoha sors jutott 1945 után. Kutatóit megfigyelték, vaskos dossziékat vezettek róluk, sokan külföldre távoztak közülük, néhányan kényszerűen visszavonultak. Akadtak olyanok is, akik – vagy kis szerencsével, vagy elkerülve a rendszer figyelő tekintetét – sikeres tudóskarriert futottak be és sokat tettek a Balaton ökológiai kutatásáért. Ilyen volt Sebestyén Olga (1891–1986) hidrobiológus-limnológus is, aki több mint negyven évig foglalkozott a Balaton kutatásával, emléktáblája az intézet falán hirdeti jelentőségét. Sebestyén Olga kiemelkedő munkásságával hosszú évekig kutatta a tó biológiai struktúráját, ezzel alapozva meg mindazt a tudást, amire ma is építhetnek a kutatók. Az erdélyi származású kutatónő tanítói, majd tanári oklevelének megszerzése után az 1920-as években az Amerikai Egyesült Államokban lett nevelő. Valójában csak hazatérését követően, 1930-tól kezdett el a tó biológiájával foglalkozni. Ekkor került a tihanyi intézetbe, ahol a tudományos ranglétrán egyre feljebb jutva, egészen 1971-ig tevékenykedett. A neves professzor, az intézet egykori igazgatója, Entz Géza tanítványaként fő kutatási területévé a Balaton élővilágának – például moszatok, algák, planktonok – megfigyelése vált. Számos előadást tartott nemzetközi színtéren is, tudományos publikációi megjelentek külföldi kiadványokban. Rendkívül precíz és alapos kutatóként tartották számon, aki a hidrobiológia szakág hazai képviselőjeként elsőként hívta fel a figyelmet az ökológiai szemléletmód fontosságára. Munkáit gyakran saját – állat- és növényvilágot bemutató – rajzaival illusztrálta. Még életében számos díjjal tüntették ki, de az egyik legnagyobb elismerés talán az, hogy nevét viseli a Balatonból élő zöldalga-faj, a Rhopalosolen sebestyenae.

Sebestyén Olga a természettudósok racionalitásával vizsgálta a tó hidrobiológiai vonatkozásait, de a tó szerelmeseként sokszor jelezte írásaiban a Balatont fenyegető ökológiai veszélyforrásokat. Már az 1930-as évek közepén tanulmányozta a tömeges algaszaporodást, melynek okát a környezeti hatásokban látta. Később, 1973-ban, röpiratában felhívta a figyelmet arra, hogy a tó vízminőségének védelme ügyében a tó élővilágát behatóan ismerni kell. 1978-ban született meg a Balaton közérdekű problémáiról szóló írása, amelyben újfent a Balatont fenyegető veszélyekről számolt be. A Balaton élete című, Entz Gézával közösen jegyzett, 1942-ben megjelent munkájában egyértelműen kijelentette, hogy a tó körül élő emberek és a tavat használók kiemelten felelősek a Balaton ökoszisztémájáért: „Tavunk élete nem áll meg az időben, hanem tovahalad, s ezt a haladást a természet hatalmas erői és az ember értelme irányítja” –fogalmazott.