Azt írták, éppen ezért a turistákat arra kéri a BTSZ, hogy az átlagnál is legyenek türelmesebbek azokkal, akik most a vendéglátásban dolgoznak. Sőt, ha tehetik, rövid tapssal, apró mosollyal jelezzék a kiszolgálóknak, respektálják, hogy ebben a nagy hőségben is helytállnak, mindent megtesznek azért, hogy az itt nyaralók jól érezzék magukat, még akkor is, ha nekik most pokoli körülmények között kell dolgozniuk.

Fekete Tamás, a BTSZ alelnöke elmondta, az éttermek konyháiban pokolian forrók ezek a napok, a pincérek és a konyhai dolgozók emberfeletti körülmények között végzik a munkájukat. Miközben mi italokkal, ízletes ételekkel hűsölünk, ők a forró gőzben, a tűzhelyek mellett izzadnak, hogy kiszolgáljanak minket. Gyakran 40-50 fok körüli hőmérsékletben dolgoznak, magas páratartalomban. Az alelnök szerint ennek ellenére sokszor nem kapnak kellő tiszteletet és megbecsülést. A türelmetlenség, a gorombaság és a panaszok sajnos mindennaposak a vendéglátásban.

– A pincérek és a konyhai dolgozók is emberek. Ők is elfáradnak, izzadnak, néha hibáznak is. De semmiképpen nem érdemelnek tiszteletlen bánásmódot. A vendéglátásban dolgozók is hozzájárulnak nyári pihenésünkhöz, kikapcsolódásunkhoz. Így legyünk türelmesek, kedvesek és hálásak a munkájukért. Egy mosoly, egy köszönet sokat jelenthet nekik, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a forró nyári napok elviselhetőbbek legyenek számukra is.