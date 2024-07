Egy motoros pár örömmel fogadta el a frissítőt és hosszan dicsérték a helyet, a mosdót is. Grigóliátné Szloboda Emőke Erzsébet Magdolna és Grigóliát István, akik Sárkeresztúrról érkeztek motorral, hogy a járgánnyal tegyék meg a Balaton-kört, kiemelték, nagyon jól esik nekik a friss ital, különös tekintettel a hőségre. Méltatták a jól felszerelt pihenőhelyet, ahol még vízhez is lehet jutni, majd hozzátették, húsz éve motoroznak, de ilyen mosdóval még nem találkoztak, amilyen a paloznaki kerékpáros pihenőnél található. Szerintük nagy szükség lenne az ehhez hasonló helyekre. Ez a mosdó mindig tiszta, felszerelt, az épület oldalára pedig még virágot, nyíló muskátlit is tettek.

Fotó: Kovács Erika