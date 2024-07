Az Anna-bál szépe a barátjával és a szüleivel érkezett a bálba, a budapesti Semmelweis Egyetemen tanul tovább ősztől, egészségügyi szervező szeretne lenni. Hobbija a kosárlabdázás. A bál szépe az aranyalma és a legszebbnek járó szalag mellett egy Viktória-mintás herendi vázát, udvarhölgyei Rothschild- és Apponyi-mintás vázákat vehettek át, valamennyien különdíjakat is kaptak. Az első három helyezett hírére látványos tűzijátékkal is kirukkoltak a szervezők. Az első három helyezett sétakocsikázáson mutatkozik be Balatonfüreden, vasárnap.