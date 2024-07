Az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az MME arra kéri a lakosságot, hogy bárki, aki gólyafészket lát, küldje el a szervezetnek azt, hogy hol található a gólyafészek, volt-e költés idén, hány fióka repült ki, és gyűrűzött volt-e a gólya. Az adatokat az MME által fejlesztett, Android és iOS rendszeren is elérhető ingyenes Turdus okostelefonos alkalmazáson keresztül lehet beküldeni. Az app TermészetLesen ikonján belül található a Gólyales adatrögzítő felület, amelyben térképnézetben kereshetők a fészkek, fotókat is lehet feltölteni, de az adatok beküldésére az adatbázis számítógépen használható felülete is alkalmazható.

Forrás: pexels.com

Magyarországon 1941-ben volt az első országos fehérgólya-felmérés, amely 1958 óta ötévente zajlik. Az adatokra azért van szükség, hogy nyomon lehessen követni az állomány változását, a veszélyeztető tényezőket, és ezek alapján a szakemberek ki tudják alakítani a madarak megfelelő védelmét.

A nyolc évtizede még 16 ezer páros fehérgólya-állomány 2019-re alig negyedére csökkent a legutóbbi országos fészekszámláláskor – emelik ki a közleményben.