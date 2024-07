A különböző gyümölcsös ételek és italok mellett elérhetőek lesznek a Balaton-parti nagy klasszikusok, magas minőségben. A Grillkirály standján a helyben sütött grillételeket, töltött káposztát, csülköt pékné módra és házi juhtúrós lepényeket is fogyaszthatnak az érdeklődők. Az édesszájúakra is gondoltak, lesz fagyi, buborékgofri, kürtőskalács és helyben sütött rétesek is. A különböző kulináris élvezetek mellett természetesen italkínálatról is gondoskodnak: borokkal, pálinkákkal és sörkülönlegességekkel is készülnek a szervezők, ráadásul kézműves- és piactérrel is várják a látogatókat. Esténként hatalmas retró bulit tartanak. A belépés ingyenes és kutyabarát.