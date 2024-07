Nem vagyok nagy szakértője a témának, valójában fogalmam se volt, hogy mi lehet a rendszertani besorolása, csak annyit láttam, hogy nagyon különleges. A napokban eszembe jutott a "kis fehér", gondoltam meglátogatom. Reménykedtem benne, hogy megtalálom. A vadasparkban valóban teljes csend honolt. Két lelassult őz bóbiskolt a fák alatt, az árnyékban pedig – alig észrevehetően – egy szarvas ült szótlanul. Jobb híján virágokat fotózgattam, meg bogarakat, aztán beletörődtem, hogy ez ma így alakult. Elindultam kifele, és éppen gyönyörködtem a derékmagasságig nőtt fehér virágtengerben, amikor tőlem körülbelül két méterre megzörrent a növényzet, és megláttam őt!

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az ilyen élmények leírhatatlan melegséggel árasztanak el, az adrenalinról nem is beszélve. Azonnal nekiálltam megörökíteni ezt a csodás lényt, akit szemmel láthatóan nem zavart a közelségem. Ennek oka bizonyára az is, hogy bizonyos mértékig emberhez szokott a lakhelye okán, valamint megérzik azt is az állatok, ha valaki nem eszik húst. Hazaérve utánaolvasgattam a témának és olyan információkat találtam, miszerint hazánkban két szarvasfaj él, a gímszarvas és a dámszarvas. Hozzáértő ismerőseimhez fordultam, szerintük utóbbi faj egyede a fotókon látható ünő. Mivel az albínók szeme piros, orra és szája rózsaszín, így valószínűsíthetően ezen egyed örökletesen pigmenthiányos. Tehát az albínó teória megdőlt, de valójában teljesen mindegy is hogyan nevezzük. Becslések szerint a magyarországi állomány 0,5-1 százaléka lehet fehér színű, így ez viszonylag ritka, de itthon sem ismeretlen jelenség.