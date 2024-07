között. A tervet hamarosan el is vetették, az 1913-as cikkek már arról szóltak, hogy – a nagy költségek mellett – a látványt, a természetet is nagyban károsítaná egy ilyen híd kivitelezése, ezért a komp elindítását javasolták egy miniszteri leiratban. Joggal gondolhatnánk, hogy ez a döbbenetes terv végképp kiveszett a balatoni ötletek tárából, de erre az 1960-as években rácáfoltak az illetékesek. Ekkoriban újból felmerült egy híd megépítésének szükségessége, végül meghiúsult az elképzelés, de jött helyére egy még meredekebb gondolat. Ezt írta a Magyar Nemzet 1972-ben: „Felmerült egy Tihanyt Szántóddal összekötő híd építésének gondolata is. Ez viszont a tájképet rontaná, különösképpen akkor, ha pillérekre épülne, márpedig ezt az ezerkétszáz méteres távolságot más módon nehéz lenne áthidalni. A legkézenfekvőbb megoldásnak ígérkezik egy víz alatti betonalagút építése Tihany és Szántód között. A gondolattal már foglalkoznak az építészeti szakemberek.” A hídépítésnél talán csak az alagútépítés gondolata tűnhetett még inkább meglepőnek, az ötletet egyébiránt a korszak metróalagút fúrásai adták, szerencsére végül levették a napirendről. Helyette kézenfekvőbb és minden szempontból észszerűbb megoldást választottak: új kompot állítottak szolgálatba a már meglévők mellé.

De ha úgy gondolnánk, a 20. század második felében nem folytatható az elvetemült balatoni tervek sora, akkor tévedünk. Ugyanis Pap János, Veszprém teljhatalmú szocialista ura – Brusznyai Árpád 1956-os forradalmár kivégeztetője – úgy gondolta, hogy Veszprémben egyfajta szocialista Manhattant hoz létre. Mindez nem csak terv maradt, hiszen a veszprémi húszemeletes (!) toronyház megvalósult. De szerencsére másik nagy elképzeléséhez nem talált támogatókat, pedig Kádár János belső köréhez tartozott. Elképzelése szerint ugyanis a Balatonra valójában ebben a formájában nem is lett volna szükség, helyére kukoricamezőt vizionált…

Olykor, április 1-i tréfaként az interneten olvashatunk elrugaszkodott balatoni ötleteket, de reméljük, mindezek valóban csak a fantázia szüleményei maradnak, hiszen láthattuk, hogy akadtak olyan történelmi korok, amikor nem sokon múlt földtől a döbbenetes elképzelések megvalósulásának lehetősége.

Kovács Emőke