Az azt megelőző napon és a telehold napján is sétára indulhatunk a derengő fehérbe és kékbe boruló mezőkre. A gyerekeknek is óriási élményt jelenthet, ha a sötétben a határban barangolhatnak és a végtelen világűrrel megismerkedhetnek. A Bakonyban szerencsére minimális a fényszennyezés, így teljes pompájában figyelhetjük meg égi kísérőnket. Egy rövid séta után letelepedhetünk a mező szélén és beszélgethetünk az űrről, a csillagokról és megkereshetjük az éppen látható csillagképeket. Ha szerencsénk van, még hullócsillagot is láthatunk, hiszen megérkezett a Perseidák meteorraj. Az indulás előtti találkozó Bakonynánán lesz, a Petőfi utca végén, a parkolónál. Előzetes jelentkezés szükséges.