Balatoni nyár 47 perce

Jó reggelt, Veszprém vármegye!

Mire mindenkit előreengedtem a lépcsőfeljárón, a fiúk le is telepedtek, közel a bázisomhoz. Húszpercenként mentem be úszni, és mire kijöttem, ők is ott diskuráltak a tinik természetességével. Akaratlanul is hallani lehetett minden szót.

Juhász-Léhi István Juhász-Léhi István

Egyikük lazán törölközőt dobott a hátára, láthatóan későn, rommá volt égve. Miközben szemérmesen egy-egy csinos lányról beszéltek: „szerinted van nála esélyem?" és hasonlók, de egy jövőbeni kerékpártúra is szóba került. Nyári nap a Balaton partján Fotó: Juhász-Léhi István/Napló Négyen voltak, a hosszú hajú legény a bringázásra lazán annyit vetett oda, hogy nem kell mindent túllihegni, túlszervezni, meg hogy menni és kell és kész. Egy idő után aztán furcsának tűntek. Semmi feltűnő, ám mégis. Aztán percekkel később beugrott: nem volt náluk telefon, pontosabban, ha volt is, nem vették elő ezen a nyári napon a Balaton partján. Mire sokadszorra lehűtöttem magam, továbbálltak. Csak halványuló vizes lábnyomok és négy egymás mellé tett kavics jelezte ittlétüket.