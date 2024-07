Ezért is jött létre a Dunántúl első kőszínháza 1831-ben, Balatonfüreden, ahol rendszeres előadásokat tartottak. Emellett kedvelt szórakozásnak számítottak a kártyapartik, táncestélyek, vacsorák. Ezeket az ún. Kurszalonokban tartották, de a fürdőhelyeken ezidőtájt már megfordultak neves cigányzenekarok is.

A 19. század második felében elkezdődött a Balaton felfutása, a déli parti fürdőhelyek kiépülése, a szórakozási lehetőségek szélesedtek, akár sporteseménnyekkel is bővültek (vitorlásversenyek, kerékpártúrák, úszóversenyek), majd sorra nyíltak a tavi kaszinók, ahol a hajnalig tartó mulatságokról több feljegyzés is született. Anna nap körül rendszeresen szerveztek bálokat a Balaton vidékén, de a sporteseményeket (teniszversenyek, lóversenyek) is gyakran kísérték bálok. Általában ezeken a ünnepségeken díszes vacsorát adtak, neves zenekarok léptek fel, táncmulatság kísérte az eseményt.

Az I. világháború éveit követően egyre szélesedett a tavi szórakozási formák tárháza.

Sorra nyíltak a neves kaszinók, elsőként Balatonföldváron, 1903-ban, de nyílt Keszthelyen, Siófokon, Füreden, Lellén is. A tavi kaszinók társalgóiban zajlott a fürdői társadalmi élet, a tánctermekben fergeteges mulatságokat, bálokat tartottak, a kaszinó kerthelyiségei, könyvtárszobája szintén otthont adtak a kikapcsolódni vágyóknak. Általában saját, elkerített strand tartozott ezekhez az épületekhez és természetesen hatalmas kártyacsatákat rendeztek itt. A híres, balatoni kaszinók élete olykor nem nélkülözte a botrányokat sem, az 1930-as évek beszámolói többször tudósítottak hazárdjátékosokról, végeláthatatlan kártyacsatákról, vitákról, bűnesetekről. 1943-ban be is tiltották a balatoni kaszinókban a hazárdjátékokat.

A fürdői társasélet kiemelt mulatságainak számítottak a szépségversenyek is. Siófokon már az 1900-as években rendeztek ilyen megmérettetést, amit az 1920-as években nagy érdeklődésnek köszönhetően tovább folytattak.

1925-ben a Balaton Tündére címért történő versengésen tűnt fel az a Simon Böske, aki később nemcsak Magyarország, hanem Európa szépe lett.

A szépségversenyeket általában augusztus végén vagy szeptember elején tartották Siófokon, szép időben a strandon, rossz idő esetén a kurszalonban. A zsűriben neves írók, festők, művészek, színészek kaptak helyet, a versenyeket a Színházi Élet című korabeli, nagy olvasottságú lap koordinálta. A női versenyek mellett gyakran rendeztek gyermekszépségversenyeket.