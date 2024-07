– Adj már nekem is egy tölcsért!

– Tuttifrutti, karamell, vanília.

– Pisztácia.

– A pisztácia kifogyott. Van vanília, tuttifrutti, karamell, rumos dió, kávé.

– Oké, akkor legyen vanília pisztáciával.

– A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tuttifrutti, rumos dió és kávé.

– Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé egy kis pisztáciával.

– Mondd, te süket vagy? A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!

– Azért ne kapd fel mindjárt a vizet, ha nincs, nincs. Szóval akkor mi a választék?

– Van vanília, tuttifrutti, karamell, rumos dió és kávé!

– Megjegyeztem. Akkor mondjuk legyen egy kicsi mindből. Tuttifrutti, karamell, vanília, rumos dió és kávé.... Ja, csak ne spórold ki a pisztáciát... (Idézet a filmből.)

Veszprém fagyiban is nagyhatalom Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Szabadság téri intézményben kezdek. Ez az a fagyizó, amire drága nagyanyám azt jegyezné meg, hogy "fiam, nézd már meg, mit adnak ingyen, annyian állnak előtte". Szerda délelőtti ottjártunkkor egy kisebb diákcsoport és kísérőik küzdöttek azzal, hogy mit is nyaljanak. Idejük volt bőven, merthogy este 10-ig nyitva van a hely. Saját tapasztalat: óriási a választék még este is. A személyzet kedves, nem sajnálják a gombócokat – amiből egy darab 480 forint –, kitűnő árakkal dolgoznak. Diós füge, zöldalma, puncs, sztracsatella, csoki, pisztácia, áfonya, eper, kávé, karamell, citrom, vanília. Lívia, az egyik kísérőtanár érdeklődésemre elmondja, nagyon jó ár-érték arányú az itteni fagyi, ami valamicskét most tompít a hatalmas hőségen.

Nem messze, a Rákóczi Ferenc utcai hely is parádés. Azért is, mert árnyék van. Itt nagyon különleges fagylaltok vannak, amit helyben főznek olasz alapanyagokból. Ezt a pult mögül a mosolygós Anna árulja el. A hely érdekessége, hogy lemérik a fagyit, melyek között akad vegán is. A csokoládés mogyoró, a citrom, a bueno, a vaníliás mangó vagy a brownie, a fügés, netán a kinder mind-mind fantasztikusan festett, igaz, most nem volt tele a hűtőpult. Kiderül, a gyümölcsfagyik igazi gyümölcsből vannak és a vegán mellett cukormentes is szokott lenni, de tejmentes és gluténmentes is van. Anna elmondja, a fügés keksz az, ami mindig vihető, de ha kérek, tud adni rózsavizes málnát is, ami szerinte nagyon finom és különleges.