Az 1922 és 1931 között vallás- és közoktatásügyi miniszteri pozíciót betöltő Klebelsberg Kunó politikája több pillérre támaszkodott. Elsősorban a közoktatással foglalkozó reformok közül az 1926-os népiskolai törvény emelkedik ki. A 19. század második felében kialakított polgári magyar iskolarendszer alapját ugyanis a hatosztályosra tervezett, valójában azonban csak négyosztályos elemi népiskolák alkották, hatékonysága így igen kicsiny volt. Az 1926-os törvény eredményeként 1930-ra ötezer népiskolai tanterem és tanítói lakás készült el. Ezzel párhuzamosan a tanítói létszám is emelkedett. Az analfabéták aránya így lényegesen csökkent: tizenöt százalékról tíz százalékra. A nyolcosztályos középiskola már az egyetemre készített elő. Ennek két típusa alakult ki: a természettudományos műveltséget adó reáliskola, amelyből automatikusan csak a Műegyetemre és a gazdasági főiskolákra lehetett bejutni, és a bármely karra automatikusan felvételt biztosító gimnázium, amely a klasszikus nyelvekre és a humán tudományokra helyezte a hangsúlyt. 1924-ben egy harmadikat is szerveztek, és reálgimnáziumnak nevezték el. A reálgimnáziumi oktatás középpontjában a latinra alapozott modernebb humán ismeretanyagok, a modern nyelvek kerültek. A reform lényeges újítása volt, hogy a továbbiakban ez utóbbiból is bármelyik főiskolára és egyetemi karra lehetett jelentkezni. Az alap- és középfokú iskolák elvégzése után, a Klebelsberg által irányított építkezések eredményeként, Pécsett, Szegeden és Debrecenben is lehetett már egyetemre járni, a fővároson kívül. Mindezen intézmények nemcsak tanulásra, hanem igen színvonalas kutatómunka kifejtésére is lehetőséget adtak. Három főiskolát is életre hívott: a Testnevelésit, Budapesten, a Tanárképzőt Szegeden és az Erdészetit Sopronban. A legtehetségesebbek pedig, akik végigjárták a fentebbi lépcsőfokokat, külföldön is tapasztalatokat szerezhettek. Hiszen a tudásutánpótlás biztosítására hívta életre Klebelsberg a Collegium Hungaricumokat, amelyek Bécsben, Berlinben, Rómában, Párizsban, Zürichben számos magyar diákot fogadtak.