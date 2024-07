A borászok és a borfogyasztók ünnepe a Bor7

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Egyúttal a fogyasztók ünnepe is a mai, hiszen az utóbbi évtizedben nagy fejlődésnek indult Magyarországon a borászat, kiválóak a boraink. Magam is nagy aggodalommal szurkolok a magyar bornak, a badacsonyinak is. Remélem, a Bor7-ek végén a vendégeink is egyetértenek azzal, hogy idén újra kiváló borok kerültek a poharakba. Köszönet ezért a gazdáknak, és azért, hogy 17 napon át kínálják legjobb boraikat, és hála a vendégeknek, hogy itt vannak – mondta a polgármester.

A 32. badacsonyi borverseny eredményhirdetését is megtartották

A hagyományok szerint a 32. badacsonyi borverseny eredményhirdetését tartották ezt követően a megnyitón. Borbély Tamás, a Badacsonyi Borvidék Hegyközség elnöke és Kállai Miklós professzor, a borverseny és a Magyar Borakadémia elnöke hirdette ki az áprilisi borverseny eredményeit. Tamás arról beszélt, hogy a borverseny számvetés a termelőknek arról, hogy milyen borokat készítettek, jó-e az irány, amelyen elindultak. Azon termelők, akik a Bor7-en kiállítanak, a borversenyen boraikkal legalább bronzérmes minősítést szereztek.

A termelők által kínált boroknak legalább bronzérmet kellett szerezniük a versenyen

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A borversenyen indított közel 290 tétel között elsősorban fehér, és azon belül gyöngyöző bor, pezsgő is volt, de egy kis rozé és vörösbor szintén.

Kállai Miklós elmondta, hogy az ember mindig összehasonlította termékeit, a borversenyeknek különleges szerepük van abból a szempontból, hogy a termelő orientálhassa magát, a fogyasztó pedig tudja, hogy mit érdemes választani. – A bírálathoz bor kell és bíráló, de mindig az előbbi a fontos – szögezte le a professzor.

Az elismerések átadását követően késő éjszakáig zeneszó mellett kóstolhatták a borokat a vendégek, ahogy tehetik azt július 28-ig minden este.