Kedves olvasónk, a magány a testünk mellett a lelket is megbetegítheti, félünk az ismeretlentől, nehezebben változtatunk megszokott környezetünkön, életmódunkon akkor is, ha tehernek érezzük korábban örömmel végzett teendőinket.

„A jó öregkor nem más, mint tisztességes szerződés a magánnyal” – írta Gabriel García Márquez.

Törekedjen erre, de ne csak a beköltözzek vagy ne alternatíván gondolkodjon. Arról ír, hogy sokan élnek egyedül, hasonló helyzetben, de bizonyára az ön falujában is megtalálhatók azok az ismerős emberek, akik méltányos fizetség ellenében, akár rendszeresen is elvégeznek nehezebb fizikai munkákat ön helyett. Ha kilép a mindennapi teendők örömtelen köréből, akkor talán arra is felfigyel majd, hogy falujában is vannak aktív közösségek, klubok, amelyekben az időskorúak találhatnak számos szabadidős tevékenységre. Gondolja végig, milyen változatos, érdekes programok várnak önre is lakóhelyén, ahol nemcsak remekül szórakozhat, hanem barátokra, új ismerősökre is szert tehet. Ha eddig nem volt, választhat hobbit, kezdjen el „tanfolyamra” járni, tanuljon új elfoglaltságot. Nagyszerű alkalom a kapcsolatépítésre az önkéntes munka, ahol nemcsak kortársakkal, hanem különböző generációkkal is találkozhat. Ha majd ápolásra szorul, akkor közösen vitassák meg a lehetőségeket, az otthon ápolás és az intézményes ellátás minden előnyét, kihívásait, és akkor döntsenek jól.

Pap Katalin

gyógypedagógus, családterapeuta