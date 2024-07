A híres amerikai filmszínész, négyszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas filmrendező és producer, Clint Eastwood idén 94 éves. Nemrégiben a világhálón nagy feltűnést keltett életfilozófiájával. Amikor a riporter azt kérdezte tőle, minek köszönheti fiatalos szemléletét, aktivitását, a sztár ilyesmit válaszolt: – Nem engedem be az öregembert, aki az ajtómon dörömböl, hogy kiállhatatlan, elviselhetetlen, folyton panaszkodó vénséggé változtasson.

Van egy tanács, amivel a szülők el szokták látni a gyerekeiket. Így szól: – Úgy viselkedj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy mások is viselkedjenek veled!

A harmadik mondást a dalai lámától választottam: – Egyetlen ember van, aki egész életedben boldoggá tud tenni, és ez az ember te magad vagy!

A három tanács ugyanarról szól. Ha szeretnénk, a mindennapokban is meg tudjuk találni azokat az apró örömöket, amelyektől jól érezzük magunkat a bőrünkben. Így már a külvilág számára is elfogadhatóbbak leszünk, a kellemes társas kapcsolatokkal pedig szintén magunknak teszünk jót. Következésképpen: maradjon csak kint az az öregember, akivé az évek múlásával válhatnánk, ha nem figyelünk.