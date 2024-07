Ebben az időszakban a tavat népszerűsítő, elsősorban a Balaton-propagandát szolgáló plakátokat olyan nagynevű festőművészek jegyezték, mint Berény Róbert (1887-1953), Konecsni György (1908-1970) vagy Molnár C. Pál (1894-1981). Az ezidőben készült prospektusokon, plakátokon visszatérő módon feltűnnek a táj jellegzetességei, a hatalmas víztükör dominál, több esetben fürdőzők és vitorlások egészítik ki az összhatást. A plakátok szinte mindegyikére a nyugati modernitás jellemző, az art deco jegyei több esetben felfedezhetők. A plakátok nagy része napjainkban is megjelennek különféle kép-megosztó oldalakon, retrospektív kiállításokon. Mindez jól példázza, hogy közel 100 év elteltével is üzenetértékűnek számítanak és valóban több helyütt is olvashatjuk rajtuk a mai is érvényes szlogent: Utazz a Balatonra!

Kovács Emőke