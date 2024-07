Támogatás folyósítható kérelemre újszülött gyermekeknek, melynek célja a születési anyakönyvi kivonat tanúsága szerint veszprémi származású, Veszprémben lakcímmel rendelkező újszülöttek támogatása. Akkor adható, ha születésükkor és a kérelem benyújtásakor is rendelkeznek a város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel – tájékoztat a polgármesteri hivatal. Feltétel, hogy a kérelmező és a gyermek Veszprém közigazgatási területén éljen életvitelszerűen, és a kérelmező ezt lakcímkártyával igazolja. A megállapított keretösszeg húsz millió forint, az igényelhető támogatás egyszeri ötvenezer forintos vissza nem térítendő támogatás. A folyósítás a szülő kérelmére történik, a gyermek születését követő hat hónapon belül. A kérelmet a szülő nyújthatja be, annak az anya és az apa adatait és aláírását is tartalmaznia kell. Egy gyermek után egyszer vehető igénybe, kivéve örökbefogadásnál. A támogatás megállapítható az örökbefogadó szülőnek és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével a gyámnak is, amennyiben a támogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező vagy gyámrendelő határozattal igazolja. A támogatás kérelemre, alanyi jogon jár a gyermek születésére tekintettel. A kérelmet egy példányban, az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, az abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal sportreferense részére az idén január elsejétől született újszülöttekre 2024. december 31-ig, de legkésőbb a gyermek hat hónapos koráig. Bővebb információk megtalálhatók a város honlapján.