Te jó ég, milyen szép! Ezt mondtam hangosan amikor megláttam. Mert az egy dolog, hogy abból a világból való, amikor nem csak fehér, fekete, szürke és unalmas SUV-okat gyártottak, hanem az autógyártás azon korszakában született, amikor érezhetően szenvedéllyel terveztek egy-egy autót – akár pirosban vagy sárgában.

44 évesen is csodásan néz ki: Porsche 911 SC Targa Turbo Look Veszprémben Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Információim szerint ez a csoda Porsche 911 SC Targa Turbo Look a Német Szövetségi Köztársaságban született 1980-ban és 2994 köbcentis, hathengeres, 188 lóerős boxermotor a szíve. A végsebessége 235 km/óra. Ez a Porsche-modell is új fekete fújtatóval ellátott lökhárítókat kapott 1980-tól, ugyanakkor az autó színére festették az első fényszórógyűrűket. A külső tükrök elektromosan állíthatók, feketére eloxálták az ajtókereteket és kilincseket, de a bukókeret is fekete lett.

A fotókon látható autót 2021-ben újították fel teljeskörűen.