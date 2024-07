Az ajtó előtt nyűglődött. Izgalmának oka engem is felvillanyozott. Azonnal gyorsan futottam be a gépemért. Idekeveredett a Jeruzsálem-hegyi teraszomra egy szarvasbogár. Hím példány volt, ezt mutatták az "agancsai", melyeket közelharcban használ a hölgy kegyeiért. Bár a kifejlett példány akár 8,5 centisre is megnő, a "miénk" még nem érte el a felnőttkort, 5-6 centis lehetett. Nem akartam megzavarni, de a ráragadt pókhálóktól egy apró bottal nagyjából megszabadítottam. Hazánkban a szarvasbogár veszélyeztetett faj, élőhelye sajnos visszaszorulóban van. Különleges lénye több híres festőt is megihletett, például Dürer-festményeken is visszaköszön e bájos bogár.

Stag-beetle

Forrás: Szépművészeti Múzeum

Óvjuk környezetünket, a természetet, az állatvilágot!