A gyönyörű kutyus Anita hátára rögzített szellős, hálós zsákban utazott, menő napszemüvegben, lobogó sörénnyel.

Nagy feltűnést keltett és látványa még a jókedvű emberek arcára is még nagyobb mosolyt csalt Flo, az ötéves skót juhász szuka kutyus

Fotó: Kovács Erika/Napló

A fiatal pár rollerrel közlekedett, azt mondták Debrecenből érkeztek a Balatonhoz, amit imádnak, Paloznakon laknak és most Balatonalmádiba tartanak vacsorázni. Flo, mint mindenkor, például futáskor és SUP-on is mindig velük tart, így most is együtt mentek. -Nálunk a kutyus családtag, fogalmaztak jókedvűen.