A résztvevőknek az óramutató járásával azonos irányban, Balatonkenese, Siófok és Keszthely érintésével kell megkerülniük a tavat és visszatérniük Füredre a 48 órás szintidőn belül. Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye 90 éves múltra tekint vissza, az elsőt 1934-ben rendezték. A hagyományok tisztelete azóta is rendkívül fontos, miközben évről évre újdonságokkal is előrukkolnak a szervezők: idén egy új, magyar fejlesztésű nyomkövető rendszer, valamint az egész tavat lefedő élő közvetítés segítségével a korábbiaknál is könnyebb és élvezetesebb követni a versenyt a partról.