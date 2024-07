Július 23.

Az irgalmatlan kánikula ki tudja, hanyadik napja. Már nem számolom. Egy ideje az éjszakák valamivel enyhébbek, és néha némi szél is érkezik, így aludni azért lehet. Éjfél után valamivel kezdek hozzá, addig dolgozom. A hajnali harangszót simán átalszom, sosem zavar, sőt kimondottan szeretem a harangok hangját, az is előfordul, hogy beépítem az álmomba. Különös dolog ez, de képes vagyok rá, és még arra is, hogy leállítsak egy számomra kedvezőtlen álmot. Aztán menetrend szerint megszólal a pszichokutya azzal az összetéveszthetetlen, borzalmas csaholással, amire másik kutya egyszerűen nem képes. Szokásához híven sokáig tolja. Érzem, innen már nem lesz visszaút, de próbálom, mint Luke Skywalker a mocsárban. Úgy háromnegyed hat lehet, odakint világos van. Ekkor megszólalnak a szirénák. Mentők, tűzoltók, ez mostanában egyre gyakoribb, olyan, mintha New Yorkban lennék. Legalábbis ezt gondolom, ugyanis sohasem jártam ott sem. Elmormolok egy imát azokért, akik bajba kerültek, pontosabban azért, hogy megússzák ép bőrrel. Ha már így alakult, akkor hozzácsapom a reggeli köszönetet is. Ez a rítus állandó része, hálaadás. Ebben a pillanatban velőtrázó üvöltés hallatszik, majd valaki a közelben rettenetes elánnal elkezd püfölni valamit. Vaslemezre gyanakszom. Mivel az ablakok tárva-nyitva, az a kényszerképzetem támad, hogy mindenki az ágyamban tartózkodik, nem csupán az agyamban. A kutya, a mentősök, a tűzoltók és a csávó a kalapáccsal, valamint a lemezzel. Feladom, kikászálódom. A második kávé után, miután már a saját nevem is eszembe jut, megkísérlem úgy felfogni az egészet, hogy mindez miattam történt így. Sikerül. Ugyanis az van, hogy a kertben matatni, öntözni amúgy is csak kora reggel és este hat után lehet a hőség miatt, és már nyilván hiányzom a paradicsomoknak. A b-verziót, mely szerint mindez azért kezdődhetett volna egy órácskával később is, fegyelmezetten elhessegetem. Ráadásul a macskák is hazatértek az éjszakai csavargásból, hogy aztán a szobában végigaludják az egész napot, és a kutya is szemrehányó pillantásokat lövell irányomba. Etetek hát s itatok. Jöhet a veteményes. A kánikula rendesen átírta a bioritmusomat. Valamikor réges-régen éjszakánként írtam, de aztán az évek múlásával átálltam a reggeli üzemmódra. Most viszont ugye, ha nem akarom, hogy sivataggá változzon zöldségönellátásunk gyönyörűséges forrása, maradnak a déli, kora délutáni órák, amikor tényleg meg lehet veszni odakint. Idebent is, de ez most mindegy. Ezzel viszont lemondtam a szieszta lehetőségéről, ami azzal a következménnyel jár, hogy estére már kóválygok, mint az őszi légy. Ezek a mostaniak bezzeg felettébb fürgék, a légycsapó szériatartozék, nem úgy, mint az irányjelző a BMW-ben. És lassan le is száll az este, hamarosan megérkeznek a szúnyogok. Most már kár is gyéríteni őket, mindjárt itt a karácsony.