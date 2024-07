− A szüleiddel együtt, csapatban készülnek a termékek. Mi az ő feladatuk?

– A grafikák megtervezése után apa előkészíti az alapanyagot és a lézervágót, ami össze van kötve a számítógépemmel, majd a gép az irányításom alatt kivágja a kész grafikát, a tárgy elemeit. Ezeket az elemeket szintén apa állítja össze, ragasztja, ha szükséges, anya pedig festi, ha fel szeretnénk dobni egy kis színnel. Összeállításkor derül ki, hogy minden darab jól illeszkedik-e, és ha igen, akkor kész a termék, de ha valami nem passzol, akkor visszatérünk a „tervezőasztalhoz”. Eközben anya makramétechnikával készít dísztárgyakat, amiket szeretünk ötvözni lézervágott kiegészítőkkel.

− Mindenkit hajt valami, aki önálló vállalkozásba kezd. Neked milyen terveid vannak ezzel?

– Elsősorban az alkotás. Szeretnék minél több elképzelést megvalósítani, de nem szeretném, ha csak a lakásban halmozódnának a tárgyak. Ráadásul jó érzés, ha megoszthatom másokkal, amiket készítünk. Persze, hosszú távon nagyon szeretnénk nyereségessé tenni ezt a kis vállalkozást.

− Mindezt úgy, hogy nálad a betegség egyik legsúlyosabb változatát, az 1-es típust diagnosztizálták 9 hónapos korodban, nem sokkal azután, hogy nővérednél, Gerdánál is megállapították ugyanezt… Erről a blogodban és a könyvedben is írsz. Hogy vagy most és milyen haladást érsz el jelenleg?

– Erre nehéz egyszerűen válaszolni. Rengeteg energiát érzek magamban. Viszont egyre több kihívással kell szembenéznünk a szüleimmel együtt. Naponta számos olyan megoldhatatlannak tűnő problémán kell túljutnunk, ami egy egészséges embernek csak egy mozdulat lenne. Az élet ilyen téren is elég sok kreativitást igényel tőlünk, néha többet is, mint amennyire képesnek érezzük magunkat… Viszont szerencsére már van egy kis segítségünk. Négy éve szedhetek egy Evrysdi nevű gyógyszert, ami kifejezetten az SMA kezelésére lett kifejlesztve. Ennek hatását – amennyire erejükből, idejükből telik – a szüleim igyekeznek megtámogatni rendszeres masszírozással és passzív tornáztatással. Ezalatt a négy év alatt olyan változások történtek, mint például javult az arcmimikám, jobban meg tudom tartani az ajkaimmal a szívószálat a számban, jobb lett a légzésem, teltebb lett a mellkasom, ami azelőtt mindig is nagyon be volt esve, és testszerte igazodnak, változnak az ízületeim. Ezek apró dolgok, amiktől nem remélhetek kiemelkedő változást az életemben, viszont feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy továbbra is „működőképes” maradhassak. Közben pedig folyamatosan figyelemmel kísérem az SMA-val kapcsolatos kutatásokat, elért eredményeket, és reménykedem, hogy a nem túl távoli jövőben hatékonyabb terápiák is elérhetővé válnak számomra.