Azt írták, Virág Flóra hazánk legeredményesebb női kormányosa, aki üstökösként robbant be a balatoni nagy katamaránozás forgatagába. A Team Kaáli Decision 35 katamarán kormányzását 2022-ben vette át, és már az első szezonjában minden versenyt megnyert csapatával, a Kékszalagon második helyen végeztek az MLS Raiffeisen Fifty-fifty mögött. Flóra most anyai örömök elé néz, így nehéz döntést kellett meghoznia, az idei Kékszalagon nem ő ül a Team Kaáli kormányánál.

Virág Flóra, hazánk legeredményesebb női kormányosa

Fotó: Kovács Erika /Napló

– Flóra és párja, Beni is komolyan vették az eskü fogalmát, és időben a tudatos családtervezés mezejére léptek. Kiszámolták, mi az az időablak, amikor Flóra két Kékszalag között áldott állapotban lehet. A csapat névadó mentora, a világhírű nőgyógyász Kaáli Nagy Géza professzor is büszke lehet a fiatalokra, minden időzítés a terveknek megfelelően alakult. Egy kivétellel, Flóra ikreket vár. Ez az örömteli tény viszont azonnali lépéseket követelt – fogalmaztak a közösségi oldalon. Felidézték, Nathalie Brugger, a Team Kaáli csapat többszörös olimpikon svájci edzője, a Red Bull AC40 csapat kormányosa aktívan részt vett a jó döntés meghozatalában. Idén is személyesen felügyelte a Team Kaáli formáció Kékszalag felkészülését, mind a Fehér szalag, mind a Horváth Boldizsár versenyen. Arra jutottak, hogy ideális esetben házon belül kellene megoldani a kormányos cseréjét. A gondolatot tettek követték, és megszületett a döntés. Így az idei Kékszalagon a Team Kaáli kormányosa Sallai Gabó, a csapat korábbi taktikusa lesz. Gabó keszthelyi születésű vitorlázó, kevesen ismerik úgy a Balatont, mint ő. Remek taktikus és a 2023-as év egyik kiemelt férfi vitorlázója. Sikerei: a kalóz Európa-bajnokság ezüstérme és magyar bajnoki címe, illetve a J24 Európa-bajnokság bronzérme és a J24 magyar bajnoki címe. Gabó is az időzített családalapítás mestere, hiszen 2022-ben épp a Fehér szalagra született meg Samu nevű gyermeke.

Joggal vetődhet fel a kérdés, ha Gabó kormányoz, akkor ki veszi át az ő helyét a Team Kaáli fedélzetén? Szerencsére az utánpótlás is kikötőn belülről érkezik Ormai Koppány Nacra 15 vitorlázó képében. A 17 éves Koppány nevelőedzője Virág Flóra, Sallai Gabó és a Racing Django taktikusa Lovas Zsolt. A lelkes fiatal a Fehér szalag regattán már bizonyított, így minden akadály elhárult a Kékszalag részvétele előtt. Flóra ikreire való tekintettel a Team Kaáli orrán ikreket reptető gólyamatricával vesz részt a Kékszalagon.