Mondani sem kell, a fenti munkakörökre hatványozottan igaz, hogy a hőség nem kíméli az azt betöltő dolgozókat. Pál Illés a háztetőket járja naponta, úgy, hogy közben fizikai munkát végez a magasban, s még a biztonságra is ügyelnie kell. És természetesen kollégái biztonságára is. – Bizonyos hőmérséklet felett mindenekelőtt a megfelelő folyadék-utánpótlás a legfontosabb, hogy az izzadás miatt ki ne száradjon a szervezet. Mellette igyekszünk hűsíteni magunkat, ahogy csak lehet, erre nagyon jó a vizes törülköző a nyakban, vagy a vizes póló a fejen – mondja a szakember. – Természetesen a hűtés és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel mellett nem hanyagoljuk el a sópótlást sem, ropival, ehhez hasonló rágcsálnivalóval indulunk fel a tetőre – hangsúlyozza Illés, akinek nem szokatlan az itthoni hőség, hiszen évekkel korábban Dubajban dolgozott, ahol bizony hetven Celsius-fokos meleg is előfordult. – Az igazán kőkemény volt, főleg az első héten – emlékezik vissza, és arra is, fokozatosan hozzászoktak, így neki az itthoni 35-38 Celsius-fokos kánikula nem megterhelő.

– Dubajban csak hétfőtől péntekig dolgozhattunk, erre nagyon figyeltek, a két szabadnap mindenkinek járt. Idehaza is van szabályozás, biztosítani kell az óránkénti tízperces szünetet, amit a törvény előír, és szerencsére a munkáltatók ezt betartják, sőt megkövetelik. Viszont arra nincs törvény, hogy mit tesz az ember, miközben egy konkrét munkafolyamatot végez a tetőn. A nagy hőségben jellemzően lelassul a gondolkodás, a figyelem, ezért minden lépést inkább háromszor átgondolunk, mielőtt nekivágunk. Az emberben évtizedek alatt kialakulnak ezek a dolgok, mint ahogy az is, ne csak önmagunkra, de kollégáinkra is odafigyeljünk. Ezek a legfontosabbak, na meg az említett vizes nyakra- és fejrevalók – mesélte el lapunknak Pál Illés.