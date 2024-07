Hegyek között... különleges látvány a víztározó a magasból is

Fotó: Fülöp Ildikó

Bőséges vízhozam – mindennek és mindenhova jut

A vízhozam a közel negyvenfokos hőségben is bőséges, és – talán ezért – horgászokkal nem találkoztunk, de a kedvtelésnek hódolók számára kialakított pecázó- és pihenőhelyekkel, sőt büfével igen. Mint ahogy halakkal is, nem kevés él a vízben! A tározóban a víz nem volt elég tiszta ahhoz, hogy jobban szemügyre vegyük, netán fotózzuk a halakat, de annyi biztos, pontyokkal találkoztunk, nem is kicsikkel! Tovább keresgélve kiderült, a víztározó, mint horgásztó saját közösségi oldallal is rendelkezik, ezért ma már bizonyára magántulajdonban van.

Térjünk vissza a vízhez, a malmokhoz – na meg a vízesésekhez, merthogy kettő is van, az egyik pont a falu közepén, a Radnóti és a Polyán utca találkozása mellett fedezhető fel. Még emlékszem, micsoda szenzáció volt több mint húsz éve, amikor ebben a kifolyóban (túlfolyóban?) megjelent a víz! Az meg, hogy a régóta tartó hőség, szárazság (ami a Keleti-Bakonyra amúgy is jellemző) ellenére is bőven ontja a vizet, mutatja, bizony jócskán van vízhozam. Jut a patakba, a tározóba, a halaknak, a tavaknak. Egyszóval mindenhova.

Az egyik vízesés Inota központjában

Fotó: Fülöp Ildikó

Hány malomban őrölnek?

Bizony, az egykori inotai malmok közül ma már egyben sem. A kérdés inkább úgy helyes: hány malom működött valamikor a faluban? Ehhez megint a könyvtár honlapját hívjuk segítségül, szerencsére nem hiába, mert kiderül: a két világháború között tíz malom működött Inotán, egészen addig, míg a víz – feltehetően a kincsesbányai bányászat miatt – elapadt.

Ennyi volt a mi legújabb kelet-bakonyi történetünk; ahogy tettük azt Bátorkő váránál és a többi, közelmúltban bemutatott izgalmas helynél, úgy teszünk most is. Ismerjék meg környezetüket olvasóink, kalandozzanak időben-térben. Izgalmas!