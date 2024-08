Ezen a fotón is látszik, hogy hiába kopogtat az ősz, a nyár még megmutatja legforróbb hangulatát. Várjuk olvasóink fotóit is a [email protected] email-címre. Kérjük, a levélben legyen benne a helyszín és az időpont is, amikor a felvétel készült.

Fotó: Fazekas-Horváth Judit/olvasó